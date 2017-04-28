Организаторам Фестиваля русской музыки в Пскове не пришлось тратить средства на Александра Малинина

12:39, 28 апреля 2017, ПАИ

Организаторам 43-го Фестиваля русской музыки, проходившего в Псковской области с 23 по 26 апреля, не пришлось тратить собственные средства на выступление Народного артиста России и Украины Александра Малинина. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 апреля.

«Александр Малинин окупил сам себя, поэтому мы не тратили на него фестивальных денег», - отметил Артём Татаренко. Он также рассказал, что артист активно включился в работу, до последнего подбирал видеоряд для выступления в Пскове, несмотря на большое количество концертов.

Кроме того, Артём Татаренко заметил, что «прекрасно» смотрелась на сцене БКЗ группа «Калинов мост», которая исполняет преимущественно фолк-рок. «По-моему, образовалась какая-то спокойная рок-волна, необязательно ломать на концертах мебель. По мне, всё выглядело прекрасно и гармонично. И артисты тепло и хорошо общались с залом», - рассказал директор филармонии.

Что касается «Трио Старостина», по словам Артёма Татаренко, организаторы вышли на ансамбль через участника группы Drift Александра Бояркова.

Директор филармонии подчеркнул, что все участники фестиваля – очень душевные, спокойные люди, «матёрые артисты». Артём Татаренко добавил, что никто из артистов не спрашивал, где находится Псков. «Многие едут, понимая, что ещё и посмотрят на наш город», - пояснил он.

«Люди после концертов говорили, что рады такому многообразию программы, не было общих слов «молодцы, хорошо!» Вообще в зале было много и студентов, и преподавателей специализированных муз учреждений», - добавил Артём Татаренко. Он также сообщил, что все концерты , запланированные в рамках фестиваля в районах, состоялись.