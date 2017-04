Украина включила в проморолик к «Евровидению» виды российского Крыма (ВИДЕО)

13:04, 28 апреля 2017, ПАИ

Украина представила проморолик к музыкальному конкурсу «Евровидение-2017». Как сообщает Gazeta.ru, в видео в том числе вошли и кадры с достопримечательностями российского Крыма. В частности, на записи показан замок «Ласточкино гнездо».

Клип называется Come to Ukraine to celebrate diversity («Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»). В видео, которое длится 30 секунд, финалистка первого сезона конкурса «Голос.Дети» Настя Багинская исполняет песню на музыку Шакиры на английском языке.