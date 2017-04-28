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Общество

Украина включила в проморолик к «Евровидению» виды российского Крыма (ВИДЕО)

Украина представила проморолик к музыкальному конкурсу «Евровидение-2017». Как сообщает Gazeta.ru, в видео в том числе вошли и кадры с достопримечательностями российского Крыма. В частности, на записи показан замок «Ласточкино гнездо». 

Клип называется Come to Ukraine to celebrate diversity («Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»). В видео, которое длится 30 секунд, финалистка первого сезона конкурса «Голос.Дети» Настя Багинская исполняет песню на музыку Шакиры на английском языке.

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