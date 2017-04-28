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Общество

Александр Коростелёв переназначен на пост директора Псковских тепловых сетей

Александр Коростелёв переназначен на пост директора Псковских тепловых сетей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы 28 апреля, соответствующее решение приняли муниципальные депутаты.

Сначала Гордума согласовала расторжение трудового договора с Александром Коростелёвым в связи с истечением срока полномочий, а затем вновь согласовала кандидатуру для назначения на прежнюю должность. За проголосовали 18 депутатов, против - один.

Глава Пскова Иван Цецерский пожелал коллеге «успехов в работе».

 

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