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Закрывается приёмный зал Росреестра на улице Металлистов в Пскове

В Пскове закрывается офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области на улице Металлистов, 17. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём документов в офисе будет осуществляться до 13 мая, с 15 до 19 мая осуществляется только выдача документов в окне № 15 с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

В связи с изменениями по вопросам приема и выдачи документов по услугам Росреестра псковичи могут обращаться в ГБУ ПО «МФЦ» (улица Белинского, 77а) или в офис приема филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области (улица Рабочая, 11) по предварительной записи по телефону 8-800-100-34-34 в МФЦ и 8 (8112) 68-60-38.

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