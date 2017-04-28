Большинство россиян выразили желание трудиться, даже не нуждаясь в деньгах

13:46, 28 апреля 2017, ПАИ

Более 79% работников продолжили бы трудиться, даже если у них появится возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь, показал опрос. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Из этих 79% респондентов 60% остались бы на прежнем месте, 19% сменили бы работодателя. Только 19% выбрали бы иной вариант – уволиться и больше никогда не работать.

Уровень удовлетворенности работой среди трудящихся граждан крайне высок – 86% (даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, эта доля составляет 79%). В ТОП-3 рейтинга положительных сторон работы входят: общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). Каждый десятый доволен графиком (9%), считает свою работу интересной (8%).

При этом деньги являются и главным фактором недовольства: 39% среди тех, кого работа не устраивает (всего по выборке 12%), указали в качестве причины именно низкую зарплату. Однако, большее усердие при выполнении своих обязанностей (увеличение трудозатрат, повышение качества), по мнению 61% трудящихся, не приведет к желанному росту заработной платы. Эту точку зрения разделяют в первую очередь женщины (68%) и представители старших возрастных групп (72% среди 45-59-летних, 84% среди 60-летних и старше), а также люди с низким достатком (80%).