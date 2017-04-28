Нарушения при выдаче тормозных башмаков допустила пыталовская компания

14:09, 28 апреля 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила в ООО «ГроссТимбер» (Пыталово) нарушения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что данная компания, занимающаяся распиловкой и строганием древесины, не соблюдает порядок учета, маркировки, выдачи и хранения тормозных башмаков, отсутствует инвентарная опись, проверки наличия и исправности тормозных башмаков в определенные законом сроки не выполняется.

В этой связи прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении главного инженера указанного общества дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 11.1. КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования); внесено представление.