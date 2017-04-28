Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию

14:12, 28 апреля 2017, ПАИ

С 21 мая по 28 июля состоится принесение части мощей святителя Николая Чудотворца, хранящихся в папской базилике города Бари (Италия), в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона.

По его словам, это является уникальным событием за все 930 лет пребывания мощей в Бари. В течение этого времени они никогда не покидали города.

Принесение мощей стало результатом договоренности между папой Франциском и патриархом Кириллом по итогам их встречи в Гаване 13 февраля 2016 года.

«Каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Папа Римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей святителя послужит укреплению веры в сердцах людей», - сказал митрополит.