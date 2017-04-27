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Политика

Путин поручил Медведеву защитить персональные данные россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву до 1 декабря принять меры для защиты персональных данных россиян. Перечь поручений главы государства опубликован на официальном сайте Кремля. 

Главе кабмина надлежит обеспечить внесение изменений в федеральные законы, предусматривающих минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на государственные информационные системы задач.

Также необходимо обеспечить обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах, декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки. Поправки должны предусматривать хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных, а также определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте (субъекте).

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