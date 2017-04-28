Средства в рамках проекта «Дружественные города» получили две псковских НКО

14:40, 28 апреля 2017, ПАИ

Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Автономная некоммерческая организация социально-культурного развития населения «Малая Родина» (Дно) стали победителями и получили целевое финансирование по итогам конкурса проектных заявок программы малых грантов проекта «Дружественные города: городская природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями» /«Дружественные города». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Проект «Довмонтов город для всех» регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, направленный на решение вопросов доступности Довмонтова города Псковского кремля, получил средства в размере 115 тыс. 600 рублей. Среди основных мероприятий проекта: проведение комплексного обследования территории и подготовка рекомендаций по его результатам, разработка проектной документации на создание тропиночно-пешеходной сети, обучающий тренинг для персонала Псковского музея по правилам общения с людьми с инвалидностью, подготовка методических материалов для повышения информационной доступности музея и проведение адаптированной экскурсии по территории Довмонтова города для людей с инвалидностью.

Проект «Культура, доступная всем» АНО «Малая Родина», направленный на улучшение доступности услуг в сфере культуры и досуга для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения, проживающим на территории Дновского района, получил финансирование в сумме 150 тыс. рублей. В результате реализации проекта планируется адаптировать входную группу здания МУ «Дновский районный культурный центр» и разработать специальную экскурсионную программу для людей с ограниченными возможностями с посещением музея и комнаты ремесел, расположенных в Дновском РКЦ.

Всего по итогам конкурса средства в рамках проекта «Дружественные города» получат 8 некоммерческих организаций из 5 городов (Архангельск, Дно, Калининград, Петрозаводск, Псков).

Проект стартовал 1 января 2016 года. Он реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект», Псковской областной благотворительной общественной организацией «Общество родителей детей с аутизмом «Я и Ты» и Центром трансграничного сотрудничества Чудского озера (Эстония).