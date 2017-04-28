Александр Тихомиров: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

14:32, 28 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области полным ходом идут полевые работы. Эффективность весенней кампании, и, как следствие, достойный урожай осенью, напрямую зависят от слаженной работы сельхозпроизводителей, региональной власти и Россельхозбанка (РСХБ), обеспечивающего кредитование посевной. Об условиях финансирования сезонных работ мы спросили у директора Псковского филиала РСХБ Александра Тихомирова.

- Александр Анатольевич, на каких условиях в 2017 году ваш банк выдает кредиты на проведение сезонных работ?

- Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию сезонных работ. В настоящее время банк снизил ставки по таким кредитам до минимально допустимого уровня 13,75 процентов годовых. Кроме того, в 2017 году запущен новый механизм льготного кредитования предприятий АПК, и банк, как ключевой участник данной программы, предоставляет кредиты по ставке не выше 5% годовых, при этом основная часть средств направляется именно на проведение сезонных работ.

В текущем сезоне филиал обеспечит необходимые темпы и объемы финансирования. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы полностью удовлетворить платежеспособный спрос заемщиков на данный вид кредитования, и мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону. Уверен, что это будет способствовать своевременному и успешному проведению весенней кампании.

- Каковы темпы кредитования сезонных работ в текущем году?

- По состоянию на 1 апреля мы уже выдали более 144 млн рублей, что выше прошлогодних результатов за аналогичный период на 20%. При этом 126 млн рублей предоставлено в рамках льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Кредитные средства в основном привлекаются на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, кормов и сырья для последующей переработки.

Средства также можно направить на уплату взносов при страховании сельхозпродукции, на покупку запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов. Одним словом, банк предусмотрел все потребности своих клиентов, связанные с весенними работами.

Мы прогнозируем, что в первом полугодии 2017 года филиал направит на эти цели еще порядка 600 млн рублей.

- Какие виды обеспечения принимает банк по кредитам для заемщиков АПК?

- В своей практике Россельхозбанк использует все виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе залог недвижимого и движимого имущества, банковскую гарантию, гарантию Корпорации МСП, государственную гарантию субъекта Российской Федерации или гарантию муниципального образования.

Несмотря на достаточно высокие риски, банк также принимает в залог продукцию будущего урожая, имущество, обремененное правом залога банка (последующий залог) и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая, что все это низколиквидные виды залога, как правило, они принимаются кредитными организациями в качестве дополнительного обеспечения. Россельхозбанк же берет их в качестве основного.

Кроме того, если говорить об инвестиционных кредитах, то существует ряд продуктов, предусматривающих приобретение имущества за счет кредитных средств под их же залог, без предоставления дополнительного обеспечения.

- Проведение сезонных работ требует соблюдения оптимальных сроков. Как долго рассматривает заявки сельхозтоваропроизводителей?

- В настоящее время в банке установлен сокращенный срок принятия решения по заявкам на «сезонные» кредиты – не более 5 рабочих дней при представлении заемщиком полного пакета документов.

Превышение нормативного срока возможно только в случаях обращения заемщиков с тяжелым финансовым положением. При этом банк, в отличие от других банков, не отказывает заемщику по формальным критериям его несоответствия установленным требованиям. В таком случае мы совместно с клиентом осуществляем структурирование кредитной сделки на основе индивидуального подхода. Также мы идем навстречу сельхозпроизводителям и помогаем им в оперативном порядке дорабатывать документы для получения кредита, это тоже требует времени.

Индивидуальный подход даже при решении самых сложных вопросов давно стал визитной карточной банка в регионе. В 2017 году Псковский филиал Россельхозбанка сохранит позиции лидера в финансировании АПК Псковской области и предоставит аграриям необходимый объем доступных кредитных ресурсов.