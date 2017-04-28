Псковские проекты с региональным участием презентовал Андрей Михеев в Москве

15:16, 28 апреля 2017, ПАИ

27 апреля в Минэкономразвития России состоялось заседание Российского национального субкомитета программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 годов, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Руководитель Госкомитета Андрей Михеев представил три проекта с региональным участием: в сфере инновационных решений для местного предпринимательства индустрии гостеприимства, по внедрению новых решений городской мобильности и сокращению энергопотерь систем городского энергоснабжения и отдельных зданий.

По итогам встречи стороны составили перечень проектов программы с участием российских партнёров, которые будут представлены в мониторинговый комитет программы для последующего отбора. Принято решение о национальной поддержке российской стороной 20 проектов из 24.

Соглашение о присоединении Российской Федерации к программе «Интеррег. Регион Балтийского моря» планируется подписать до конца первого полугодия 2017 года.

Окончательный отбор проектов состоится на заседании Мониторингового комитета, который состоится 23-24 мая в городе Хельсинки.