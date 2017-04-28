Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове

15:30, 28 апреля 2017, ПАИ

В Пскове в элитном доме № 6 по улице Петровской со скидкой в 500 000 рублей продается трехкомнатная квартира. Новая цена - 9 285 000 рублей. Старая цена - 9 785 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков».

Также со скидкой жители Пскова могут приобрести:

трехкомнатную квартиру нестандартной планировки в районе Военный городок-3, дом 134. Новая цена - 2 650 000 рублей. Старая цена - 2 700 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

двухкомнатную квартиру на Владимирской, дом 5-в. Новая цена - 2 800 000 рублей. Старая цена -3 000 000 рублей. Скидка - 200 000 рублей.

двухкомнатную квартиру по улице Коммунальной, дом 26. Новая цена - 1 450 000 рублей. Старая цена -1 500 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

трехкомнатную квартиру на Рижском проспекте, дом 52. Новая цена - 1 780 000 рублей Старая цена -1 800 000 рублей. Скидка - 20 000 рублей.

участок 27 соток в деревне Федоровщина. Новая цена - 800 000 рублей. Старая цена -900 000 рублей. Скидка - 100 000 рублей.

офисное помещение на 53 квадратных метра по улице Металлистов, дом 25. Новая цена - 790 000 рублей. Старая цена - 850 000 рублей. Скидка - 60 000 рублей.

трехкомнатную квартиру на Завеличье по улице Народной, дом 57 - Новая цена - 1 900 000 рублей. Старая цена- 2 000 000 рублей. Скидка - 100 000 рублей.

Кроме того, на продажу выставлены новые объекты:

однокомнатная квартира с хорошим ремонтом в районе Завеличье по улице Коммунальной, дом 72. Удобное расположение дома. Во дворе находятся детский садик, магазин «Пятерочка», через дорогу школа и Ледовый дворец. Один собственник, прямая продажа. Возможна продажа со всей мебелью.

однокомнатная квартира в переулке Коммисаровский, дом 7. Большая квартира 39 квадратных метров в кирпичном доме с высокими потолками, в центре города - район Летнего сада.

однокомнатная квартира на улице Народной, дом 15. Квартира в хорошем состоянии. При необходимости хозяева оставят мебель.

земельный участок 15 соток на 5-м переулок в поселке Шабаново. Участок ровный, есть электричество. Имеется разрешение на строительство. Вырыт котлован. Хорошие соседи.

земельный участок 15.2 сотки в деревне Дворец Псковского района. Участок расположен в красивейшем месте, там где река Каменка впадает в реку Великую. Вторая береговая линия. Участок ровный, имеется электричество.

дом 42 квадратных метра на участке 17 соток в Красногородске. На участке - сарай, баня, навес, колодец. Участок огорожен.

участок с домом в историческом месте в деревне Старый Изборск. Дом крепкий, 3 комнаты, кухня, недавно отремонтирована печная труба. На участке: плодовые деревья, кустарники, орешник. Есть сарай для хранения садового инвентаря, скважина для воды. Недалеко от дома расположены продуктовый магазин и остановка автобусов. В 10 минутах ходьбы от дома находятся Изборская крепость, Словенские ключи.