0
11:49
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
12:06
Стартовал культурный ПАИ-live
19:44
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
18:04
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
17:45
Хрупкий портрет
11:11
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
22:01
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
Еще новости
Культура

Международный день джаза отмечается 30 апреля

30 апреля отмечается Международный день джаза, пишет сalend.ru.

О введении новой даты в календарь и установлении её празднования на 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица, а также органы государственной власти оказывают поддержку продвижению джаза.

Джаз возник в конце XIX — начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства.

Первый День джаза в 2012 году ознаменовался праздничной программой, которая включала в себя живые выступления музыкантов, мастер-классы и круглые столы с участием людей, внесших большой вклад в развитие этого искусства. В последующие годы подобные мероприятия стали традиционными.

Впервые слово «джаз» было упомянуто в печати 2 апреля 1912 года. А 8 марта 1929 года в Ленинграде прошла премьера представления «Теаджаз» — первая постановка джаз-оркестра Л. Утесова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
30 апреля 2017
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
27 апреля 2017
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
27 апреля 2017
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая 2
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
26 апреля 2017
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
26 апреля 2017
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
25 апреля 2017
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря

Идет загрузка...