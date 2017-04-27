В Стругах Красных перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве отца

15:03, 28 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве отца, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, 5 сентября 2016 года в Стругах Красных мужчина, поссорившись с 71-летним отцом, избил его черенком от вил. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте преступления. На следующий день мужчина подал заявление в правоохранительные органы о безвестном исчезновении отца, сообщив, что он якобы ушел в лес за грибами и не вернулся.

Следователи пришли к выводу, что исчезновению потерпевшего предшествовала ссора и в отношении него могло быть совершено особо тяжкое насильственное преступление.

Во время допроса жителей поселка, осмотра места происшествия и обследования прилегающей территории был сделан вывод, что тело потерпевшего может быть закопано на кладбище. При помощи щупа удалось обнаружить точное место захоронения, которое оказалось возле могилы его супруги.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.