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Общество

Всемирный день породненных городов проводится 30 апреля

30 апреля проводится Всемирный день породненных городов, пишет сalend.ru.

Этот День установила Всемирная федерация породненных городов, основанная в 1957 году. ВФПГ - международная неправительственная организация, цель которой - укрепление дружественных связей между городами различных государств. Она объединяет свыше 3 тысяч 500 городов более чем 160 стран мира. Штаб-квартира находится в Париже.

Первое соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами стран-союзников по Антигитлеровской коалиции было подписано еще в 1942 году между Сталинградом и английским городом Ковентри — городами, практически полностью разрушенными войной.

В 1962 году было принято решение отмечать Всемирный день породненных городов каждый год, начиная с 1963-го, в последнее воскресенье апреля.

В 1964 году советские породненные города объединились в Ассоциацию по связям советских и зарубежных городов. Она вошла в Союз советских обществ дружбы (ССОД) и являлась коллективным членом ВФПГ.

Добавим, город Псков тесно сотрудничает с 17 зарубежными партнерами, в том числе с городами: Арль (Франция), Куопио (Финляндия), Неймеген (Нидерланды), Нойсс и Гера (Германия), Валмиера, Даугавпилс и Резекне (Латвия), Тарту (Эстония), Витебск (Белоруссия) и другими.

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