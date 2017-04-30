Пожарных поздравляют сегодня с профессиональным праздником

09:28, 30 апреля 2017, ПАИ

30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает пожарная охрана, пишет сalend.ru.

Праздник был учрежден соответствующим Указом президента РФ Бориса Ельцина в 1999 году, учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности страны. Одним из последних законов, расширивших полномочия федеральной противопожарной службы при организации тушения пожаров в населенных пунктах, стал принятый 25 октября 2006 года Федеральный закон № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам пожарной безопасности».

1 января 2009 года вступил в силу приказ министра МЧС России, в котором установлено окончательное формирование федеральной противопожарной службы на всей территории страны.

История создания такого рода охраны началась 30 апреля 1649 года, когда царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Именно это событие и стало основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо. В начале XIX века Правительство приняло решение о создании пожарных команд не только в столицах, но и во всех городах Российской империи, что стало важным моментом в организации строительства пожарной охраны.

В марте 1853 года была утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах», в соответствии с которой штатный состав команд впервые стал определяться не по «высочайшему разрешению», а в зависимости от численности населения. Все города делились на семь разрядов. К первому относились города с населением до двух тысяч жителей, а к седьмому - от 25 до 30 тысяч. Число пожарных в каждом разряде, начиная с первого, составляло соответственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, возглавляемых брандмейстером.

Вопросам организации Пожарной охраны большое внимание уделялось и с установлением советской власти. 17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнём», в котором отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной профилактики, издания правил и инструкций, разработки пожарной техники. Декретом предусматривались также мероприятия по подготовке специалистов пожарного дела, открытию пожарно-технических училищ, школ и курсов, изданию специальных журналов и брошюр, устройству выставок. Была определена главная задача пожарной охраны — предупреждение пожаров.

«Вы и сегодня - на переднем крае борьбы с огненной стихией, и от ваших чётких и слаженных действий, компетентности и мужества - напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность материальных объектов», - говорится в поздравлении президента страны Владимира Путина. Он подчеркнул важность активного внедрения передовых технологий и оборудования, совершенствования системы предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций, укрепления добровольческо-спасательной службы. «И конечно - уделять самое серьёзное внимание просветительской, разъяснительной работе, вопросам продвижения в обществе ценностей безопасности жизни и бережного отношения к природе. Особые слова благодарности - ветеранам. Ваш опыт, знания, ответственный подход к решению поставленных задач - являются достойным примером для молодёжи», - сказал глава государства.