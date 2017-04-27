Житель Струг Красных задушил жену из-за подозрений в измене

15:43, 28 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, с 12 на 13 ноября 2016 года обвиняемый вернулся домой в поселок Струги Красные из сопредельного региона, где работал в охранном предприятии вахтовым методом. Из-за подозрений в измене у него произошла ссора с женой, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину резиновой дубинкой. Затем он схватил ее двумя руками за шею и задушил. Приехавшим по его вызову медикам, он сообщил, что его супруге стало плохо и она умерла.

Несмотря на отрицание мужчины причастности к смерти супруги, следователи собрали доказательства, позволившие восстановить всю картину совершённого преступления. В ходе предварительного расследования мужчине было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Воспитываемых в семье шестерых несовершеннолетних детей передали под опеку родственников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.