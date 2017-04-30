Православный женский день наступил у верующих

09:04, 30 апреля 2017, ПАИ

30 апреля отмечается День памяти святых жен-мироносиц, пишет сalend.ru.

Мироносицы — это женщины, которые из любви к Иисусу Христу принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Эти женщины затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Они же первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Церковь чтит в лике святых многих христианских жён. Их образы верующие видят на иконах — святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София, святая преподобная Мария Египетская и многие другие мученицы и преподобные, праведные и блаженные, равноапостольные и исповедницы.

Неделя (воскресенье) жён-мироносиц — это праздник каждой православной христианки, православный женский день.