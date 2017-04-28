Около 100 псковских полицейских приняли участие в субботнике

15:57, 28 апреля 2017, ПАИ

Около 100 сотрудников УМВД России по Псковской области приняли участие в объявленном администрацией Пскова месячнике по уборке территории города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках сотрудничества с администрацией муниципалитета полицейские стали участниками санитарной уборки территории Корытовского лесопарка. Во время проведения субботника они очистили парк от сухих деревьев, прошлогодних листьев и мусора.

Кроме того, 29 апреля стражи порядка займутся благоустройством территорий, прилегающих к зданиям подразделений полиции.