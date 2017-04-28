342 млн рублей получит Псковская область на переселение граждан из аварийного жилья

16:05, 28 апреля 2017, ПАИ

Правление государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило две дополнительные заявки Псковской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно одобренным заявкам, Псковская область получит из средств Фонда почти 342 млн рублей. Финансы будут распределены между Великолукским, Красногородским, Локнянским, Новоржевским, Новосокольническим, Островским, Печорским, Плюсским и Порховским районами, а также Псковом и Великими Луками.

Всего в рамках реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья до 1 сентября этого года на территории Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома площадью более 59 тыс. кв. метров, в которых проживают более 4 тыс. человек.

По состоянию на 4 апреля, в благоустроенные жилые помещения в регионе фактически переселены 2 тыс. 585 человек из более чем 38 тыс. квадратных метров аварийного жилья.