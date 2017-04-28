Профсоюзных активистов чествовали сегодня в Пскове

16:19, 28 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в Пскове чествовали членов профсоюзного актива. Прием, посвященный Всемирному дню охраны труда, состоялся в Доме профсоюзов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени депутатов городской Думы и главы Пскова присутствующих поздравил его заместитель Владимир Воробьев. Он вручил приветственный адрес заместителю председателя ПРОО «Псковский облсовпроф» Надежде Партхаль. «Профсоюзное движение имеет славную богатую историю. Сегодня это самая массовая общественная организация в Псковской области, которая настойчиво и последовательно проводит работу по защите социально-трудовых прав и интересов работников, выступает с конкретными предложениями, направленными на дальнейшее совершенствование условий труда и социальную защищенность трудящихся. Важно, чтобы у каждого псковича была работа, возможность обеспечивать свои семьи, строить планы на будущее и знать, что они будут реализованы. Город Псков и Псковский областной совет профсоюзов объединены общим стремлением обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии», - сказал он.

В. Воробьёв поблагодарил активистов профсоюзов за умение выстраивать результативные отношения с исполнительными органами власти и объединениями работодателей на конструктивной основе и эффективно решать социально-экономические вопросы. Он пожелал всем здоровья, удачи и благополучия.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело защиты прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов на территории Пскова и в связи с празднованием Дня Весны и Труда 1 мая замглавы города вручил почетные грамоты и благодарственные письма активистам профсоюзного движения Пскова.

Также собравшиеся получили поздравления от имени администрации города, администрации региона и Государственной инспекции труда Псковской области.

Напомним, ПРОО Псковский облсовпроф включает в себя 19 членских организаций, в том числе 16 областных отраслевых профсоюзов и 3 первичные организации. Общая численность членов профсоюзов составляет более 46 тысяч человек, из них около 20 тысяч - жители Пскова.

