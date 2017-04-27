До 6 лет тюрьмы грозит жителю Печор за кражу

16:17, 28 апреля 2017, ПАИ

В Печорах из дома местной жительницы была совершена кража имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полиция установила подозреваемого - им оказался 34-летний житель Печор. В ходе обыска его жилища стражи порядка изъяли похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в суд. Гражданину может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.