За езду в нетрезвом виде великолучанин отправится в тюрьму

16:28, 28 апреля 2017, ПАИ

Суд приговорил великолучанина к лишению свободы сроком на один год с лишением права управления транспортным средством на 3 года за езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 апреля 2016 года в 23:30 у дома по проспекту Гагарина в Великих Луках сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2106, за рулем которого находился безработный, ранее судимый местный житель 1987 года рождения. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 19 декабря 2015 года этот гражданин был привлечен к административной ответственности по статье 12.8 части 3 КоАП Российской Федерации и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.