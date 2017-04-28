Реализацию приоритетных проектов Народного фронта в Псковской области обсудили активисты ОНФ

17:42, 28 апреля 2017, ПАИ

На заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта в Псковской области общественники обсудили ход реализации проектов «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и работу Центра мониторинга благоустройства городской среды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе Сергей Елизаров отметил, что информация о выявляемых свалках на интерактивной карте проекта появляется регулярно. «Каждая отмеченная точка находится на контроле. Благодаря работе общественников удалось добиться ликвидации части свалок, однако не всегда власти на местах реагируют на обращения. Сейчас из 102 выявленных свалок ликвидировано 16», – сообщил он.

Ситуация с ремонтом «убитых» дорог в регионе продвигается с затруднениями, отметили участники заседания. Жители Псковской области нанесли на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 211 проблемных участков дорог общей протяженностью 217 км, однако все упирается в нехватку финансирования. Ремонтируются те участки дорог, которые попали в ранее сверстанные планы ремонтов. «Сейчас общественники сосредоточили свои усилия на выявлении проблемных участков и дефектов на недавно отремонтированных дорогах, находящихся на гарантии подрядчиков», – сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды в Псковской области отметили, что реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит не на должном уровне. «Несмотря на то, что до 1 апреля муниципальные образования должны были разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы, порядок и сроки предоставления и рассмотрения предложений граждан, а также порядок общественного обсуждения, мониторинг официальных сайтов показал, что не все муниципалитеты выполнили задачу. Также на официальном портале госкомитета области по строительству и ЖКХ информация о проекте была опубликована только 11 апреля. Кроме того, ни одного заседания межведомственной региональной по городской среде, созданной при главе региона, не состоялось, при этом сумма, выделенная на реализацию программы в регионе уже известна - это 150 млн рублей», – обозначил проблему сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Общественники проводят работу с населением, встречаются с жителями во дворах многоквартирных домов и разъясняют им условия программы и механизмы составления и подачи заявок на благоустройство своих дворов. Участники заседания решили уведомить главу региона о сложившейся ситуации.

Также речь на заседании шла о плате за общедомовые нужды. «Мы проанализировали новые платежки и увидели, что у многих жильцов снова выставлены непонятные большие суммы за ОДН. При этом, если руководствоваться единым документом и порядком расчета, то и цифры в квитанциях должных быть идентичным для одно-, двух- и трехкомнатных квартир в типовых домах. А получается, что одна управляющая компания выставляет одни суммы, другая – другие, есть даже платежки, где суммы за ОДН превосходят суммы оплаты за квартиру. Как рассчитываются эти начисления, по каким формулам и с учетом каких составляющих, никто толком объяснить не может», - заявил Григорий Турчин.

Члены регионального штаба Народного фронта решили обсудить данный вопрос на следующем заседании региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог», пригласив на него представителей ресурсоснабжающих организаций, профильных структур администрации области и Пскова, расчетно-кассового центра, представителей управляющих компаний и экспертного сообщества.