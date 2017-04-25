Сборная команда псковского УФСИН стала бронзовым призёром соревнований по волейболу

16:38, 28 апреля 2017, ПАИ

В Пскове завершились финальные соревнования по волейболу в рамках Первенства псковского регионального отделения спортивного общества «Динамо». Сборная команда УФСИН России по Псковской области заняла третье место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В соревнованиях принимали участие представители силовых структур области, всего 10 команд. Игры проходили в течение двух недель, все команды были поделены на две группы. После серии полуфинальных встреч определились лидеры. Команда УФСИН, заняв в своей группе второе место, встретилась в полуфинале с победителем группы «Б» - командой Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, уступив ей лидерство.

В матче за третье место сразились команды УФСИН и МЧС, в результате чего со счетом 3:0 команда УФСИН стала бронзовым призером соревнований. Вторыми стали спортсмены Пограничного управления, золото досталось УФСБ России по Псковской области.

Спортивную честь УФСИН России по Псковской области защищали: Константин Беляев (УФСИН), Александр Герасименко (ИК-6), Михаил Голуб (ИК-3), Вячеслав Иванов (СИЗО-1), Дмитрий Новицкий (ИК-3), Игорь Парамоненко (СИЗО-2), Виталия Семряков (ОпоК).

«В прошлом году мы были четвертыми, в этом - вошли в тройку победителей. До следующего сезона игр постараемся приложить максимум усилий и тренировок, чтобы улучшить свой результат», - прокомментировал представитель команды УФСИН старший инспектор по особым поручениям ОК и РЛС УФСИН России по Псковской области Артем Лаврентьев.