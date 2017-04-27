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Четыре тысячи рублей перечислил мошеннику великолучанин

В Великих Луках местный житель перечислил мошеннику 4 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, житель Великих Лук в Интернете заинтересовался объявлением о продаже автомобильных запчастей. Он созвонился с продавцом и перечислил на указанный счет 4 тысячи рублей. Однако, заказанный товар великолучанин так и не получил, после чего обратился за помощью в полицию.

В результате полиция установила подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный, ранее судимый великолучанин. Выяснилось, что при осуществлении мошеннических действий он воспользовался банковской картой своей знакомой, после чего скрылся. Однако, полицейские установили его местонахождение и задержали. Проводится проверка.

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