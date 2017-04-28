76 тонн яблок и груш уничтожили в Себеже

17:08, 28 апреля 2017, ПАИ

27 и 28 апреля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже в рамках исполнения законодательства Российской Федерации уничтожили четыре партии подкарантинных грузов, подпадающих под действие ответных российских экономических мер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Общий вес незаконно ввезенных 24 апреля на территорию Российской Федерации партий составил 76,2 тонны. Яблоки и груши происхождения Польши были выявлены в ходе совместных с правоохранительными органами Псковской области мероприятий.