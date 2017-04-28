Порядка 7 тысяч десантников примут участие в парадах и шествиях в День Победы

17:19, 28 апреля 2017, ПАИ

Порядка 7 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск России примут участие в военных парадах и торжественных прохождениях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает пресс-службе Минобороны РФ.

По словам Андрея Сердюкова, только на военный парад на Красной площади в Москве привлекается более 800 военнослужащих, будут задействованы девять единиц техники ВДВ.

«Участие соединений ВДВ в военных парадах спланировано в городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий», – уточнил генерал-полковник Андрей Сердюков.