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Культура

Киносеансы к Дню весны и труда запланированы в Печорах

С 28 апреля по 1 мая в 15:00 в Музее истории города Печоры состоятся киносеансы, приуроченные к Дню весны и труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск». 

Программа киносеансов:

28 апреля ​​- «Весна на Заречной улице» (12+) (режиссёр М. Хуциев, 1956 год)

29 апреля - «​​Трактористы» (6+) (режиссёр И. Пырьев, 1939 год)

30 апреля ​​- «Девчата (0+) (режиссёр Ю. Чулюкин, 1961 год)

1 мая «​​Белые росы» (12+) (режиссёр И. Добролюбов, 1983 год)

Фильмы для показа предложены Печорским районным советом ветеранов войны и труда.

Вход по музейным билетам. Для ветеранов войны и труда вход свободный.

Информация по телефону: 8(81148) 23-077

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