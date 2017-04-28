Киносеансы к Дню весны и труда запланированы в Печорах
С 28 апреля по 1 мая в 15:00 в Музее истории города Печоры состоятся киносеансы, приуроченные к Дню весны и труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».
Программа киносеансов:
28 апреля - «Весна на Заречной улице» (12+) (режиссёр М. Хуциев, 1956 год)
29 апреля - «Трактористы» (6+) (режиссёр И. Пырьев, 1939 год)
30 апреля - «Девчата (0+) (режиссёр Ю. Чулюкин, 1961 год)
1 мая «Белые росы» (12+) (режиссёр И. Добролюбов, 1983 год)
Фильмы для показа предложены Печорским районным советом ветеранов войны и труда.
Вход по музейным билетам. Для ветеранов войны и труда вход свободный.
Информация по телефону: 8(81148) 23-077