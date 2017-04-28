Владимир Путин сообщил о росте наркотрафика из Украины

17:28, 28 апреля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин сообщил о росте наркотрафика из Украины в Россию, пишет «Интерфакс».

«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, Азии, в последнее время значительный поток идет из Украины», - сказал глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

По словам президента, не прекращаются попытки распространения в российских регионах афганских наркотиков, в том числе, героина. Путин также констатировал рост наркомании в стране среди несовершеннолетних. Общее количество официально зарегистрированных наркозависимых составляет порядка 600 тысяч человек. За последние пять лет эта цифра существенно не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%.

«По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн, из них 2 млн регулярно», - сказал президент.