0
16:25
Из-за ремонтных работ на Рижском проспекте образовалась пробка
16:05
342 млн рублей получит Псковская область на переселение граждан из аварийного жилья
15:30
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове
14:12
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
13:19
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
12:06
Стартовал культурный ПАИ-live
11:29
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань
Еще новости
Общество

Владимир Путин сообщил о росте наркотрафика из Украины

Президент России Владимир Путин сообщил о росте наркотрафика из Украины в Россию, пишет «Интерфакс».

«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, Азии, в последнее время значительный поток идет из Украины», - сказал глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

По словам президента, не прекращаются попытки распространения в российских регионах афганских наркотиков, в том числе, героина. Путин также констатировал рост наркомании в стране среди несовершеннолетних. Общее количество официально зарегистрированных наркозависимых составляет порядка 600 тысяч человек. За последние пять лет эта цифра существенно не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%.

«По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн, из них 2 млн регулярно», - сказал президент.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за ремонтных работ на Рижском проспекте образовалась пробка
28 апреля 2017
Из-за ремонтных работ на Рижском проспекте образовалась пробка 2
342 млн рублей получит Псковская область на переселение граждан из аварийного жилья
28 апреля 2017
342 млн рублей получит Псковская область на переселение граждан из аварийного жилья
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове
28 апреля 2017
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове 1
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
28 апреля 2017
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
28 апреля 2017
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань
28 апреля 2017
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань 3
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
28 апреля 2017
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая

Идет загрузка...