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Культура

В Швеции завершилась выставка экспонатов из Псковского музея, связанных с жизнью Софьи Ковалевской

В посольстве Российской Федерации в Стокгольме (Швеция) завершила работу выставка, посвященная математику, первой женщине, ставшей членом-корреспондентом петербургской Академии наук Софье Ковалевской.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, на выставке «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» были представлены фотографии и живописные полотна с изображением мест, где жила и работала математик. Экспозиция, по замыслу организаторов, объединила в себе «усадебный мир» со столичными пейзажами Стокгольма и Санкт-Петербурга. Среди экспонатов выставки: фотоработы директора Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича, сотрудника заповедника и фотографа Николая Алексеева и петербургского художника Игоря Шаймарданова.

Выставку в Стокгольме посещали организованные группы студентов шведских вузов, организаций местных соотечественников, учащиеся школы при посольстве, иностранные представители научного и культурного сообщества.

Напомним, что отрочество и юность математика прошли в сельце Полибино. Село расположено рядом с шоссейной дорогой, соединяющей Великие Луки с Невелем. Здесь сохранился дом, в котором Софья прожила до 18 лет. В 1980 году усадебный комплекс передан Псковскому музею-заповеднику и тогда же принято решение о создании в нем единственного в мире мемориального музея Софьи Ковалевской.

В Полибино в мемориальном музее-усадьбе Ковалевской продолжает работу одноименная выставка «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм» (точная копия выставки в Стокгольме), посетить которую можно до декабря 2017 года.

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