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Общество

Отбор граждан на службу проводит отдел Росгвардии по Псковской области

Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделениях вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым­ качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское» , Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, а также приобретают страховку государства.

Контактный телефон: (8112)59-25-32.

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