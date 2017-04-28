Расписание движения автобусов автовокзала в Пскове в майские праздники

19:44, 28 апреля 2017, ПАИ

На время майских праздников изменится расписание движения автобусов с автовокзала в Пскове. Как сообщили в пресс-службе ГППО «Псковавтотранс», с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая отменяется ряд автобусных рейсов и вводятся дополнительные.

Расписание рейсов со всех автостанций доступно на сайте предприятия.

29 апреля 2017, суббота

Отмененные рейсы

№ 623 Псков – Порхов 11-00

30 апреля 2017, воскресенье

Отмененные рейсы

№ 619 Псков – Опочка 18:20

№ 674 Псков – Дедовичи/Дно 18:25, 19:45

№ 672 Псков – Дедовичи 21:00

№ 932 Себеж – С. П. 15:00

№ 515 Псков – Деменино 15:00

№ 522 Псков – Навережье 13:20

№ 506 Псков – Невель 7:25

№ 556 Псков – Пушкинские Горы 12:30

№ 519 Псков – Пыталово/Качаново 7:30

№ 511 Псков – Хредино 15:00

№ 623 Псков – Порхов 11:00, 19:30

1 мая 2017, понедельник

Отмененные рейсы:

№ 707 Псков – Пустошка 13:50

№ 672 Псков – Дедовичи 10:40

№ 932 С.П. – Себеж 3:58

№ 627 Псков – Бежаницы 14:15

№ 623 Псков – Порхов 11:00

№ 672 Псков – Дедовичи 12:00

№656 Псков – Гдов 11:00

Дополнительные рейсы:

№ 619 Псков – Опочка 18:20

№ 672 Псков – Дедовичи 21:00

№ 674 Псков – Дедовичи/Дно 18:25, 19:45

№ 973 Новоржев – С. П 12:00

№ 932 Себеж – С.П. 15:00

№ 515 Псков – Деменино 15:00

№ 522 Псков – Навережье 13:20

№ 506 Псков – Невель 7:25

№ 556 Псков – Пушкинские Горы 12:30

№ 519 Псков – Пыталово/Качаново 7:30

№ 511 Псков – Хредино 15:00

2 мая 2017, вторник

Дополнительные рейсы:

№ 973 С.П.- Новоржев 2:20

№ 932 С.П. – Себеж 3:38

№ 974 Бежаницы – С.П. 0:05

№ 974 С. П. – Бежаницы 15:25

№ 627 Псков – Бежаницы 14:15

6 мая 2017, суббота

Отмененные рейсы:

№ 623 Псков – Порхов 11:00

7 мая 2017, воскресенье

Отмененные рейсы

№ 619 Псков – Опочка 18:20

№ 674 Псков – Дедовичи/Дно 18:25, 19:45

№ 672 Псков – Дедовичи 21:00

№ 515 Псков – Деменино 15:00

№ 522 Псков – Навережье 13:20

№ 506 Псков – Невель 7:25

№ 556 Псков – Пушкинские Горы 12:30

№ 519 Псков – Пыталово/Качаново 7:30

№ 511 Псков – Хредино 15:00

№ 623 Псков – Порхов 11:00, 19:30

№ 656 Псков – Гдов 18:00

8 мая 2017, понедельник

Отмененные рейсы

№ 672 Псков – Дедовичи 10:40

№ 627 Псков – Бежаницы 14:15

№ 623 Псков – Порхов 11:00

№ 672 Псков – Дедовичи 12:00

№ Псков – Гдов 11:00

№ 707 Псков – Пустошка 13:50

9 мая 2017, вторник

Отмененные рейсы:

№ 672 Псков – Дедовичи 10:40

№ 623 Псков – Порхов 11:00

№656 Псков – Гдов 11:00

Дополнительные рейсы:

№ 619 Псков – Опочка 18:20

№ 672 Псков – Дедовичи 21:00

№ 674 Псков – Дедовичи/Дно 18:25, 19:45

№ 973 Новоржев – С. П. 12:00

№ 932 Себеж – С.П. 15:00

№ 515 Псков – Деменино 15:00

№ 522 Псков – Навережье 13:20

№ 506 Псков – Невель 7:25

№ 556 Псков – Пушкинские Горы 12:30

№ 519 Псков – Пыталово/Качаново 7:30

№ 511 Псков – Хредино 15:00

10 мая 2017, среда

Дополнительные рейсы:

№ 973 С.П.- Новоржев 2:20

№ 932 С.П. – Себеж 3:38

№ 974 Бежаницы – С.П. 0:05

№ 974 С. П. – Бежаницы 15:25

№ 627 Псков – Бежаницы 14:15