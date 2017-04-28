Расписание движения автобусов автовокзала в Пскове в майские праздники
На время майских праздников изменится расписание движения автобусов с автовокзала в Пскове. Как сообщили в пресс-службе ГППО «Псковавтотранс», с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая отменяется ряд автобусных рейсов и вводятся дополнительные.
Расписание рейсов со всех автостанций доступно на сайте предприятия.
29 апреля 2017, суббота
Отмененные рейсы
№ 623 Псков – Порхов 11-00
30 апреля 2017, воскресенье
Отмененные рейсы
№ 619 Псков – Опочка 18:20
№ 674 Псков – Дедовичи/Дно 18:25, 19:45
№ 672 Псков – Дедовичи 21:00
№ 932 Себеж – С. П. 15:00
№ 515 Псков – Деменино 15:00
№ 522 Псков – Навережье 13:20
№ 506 Псков – Невель 7:25
№ 556 Псков – Пушкинские Горы 12:30
№ 519 Псков – Пыталово/Качаново 7:30
№ 511 Псков – Хредино 15:00
№ 623 Псков – Порхов 11:00, 19:30
1 мая 2017, понедельник
Отмененные рейсы:
№ 707 Псков – Пустошка 13:50
№ 672 Псков – Дедовичи 10:40
№ 932 С.П. – Себеж 3:58
№ 627 Псков – Бежаницы 14:15
№ 623 Псков – Порхов 11:00
№ 672 Псков – Дедовичи 12:00
№656 Псков – Гдов 11:00
Дополнительные рейсы:
№ 619 Псков – Опочка 18:20
№ 672 Псков – Дедовичи 21:00
№ 674 Псков – Дедовичи/Дно 18:25, 19:45
№ 973 Новоржев – С. П 12:00
№ 932 Себеж – С.П. 15:00
№ 515 Псков – Деменино 15:00
№ 522 Псков – Навережье 13:20
№ 506 Псков – Невель 7:25
№ 556 Псков – Пушкинские Горы 12:30
№ 519 Псков – Пыталово/Качаново 7:30
№ 511 Псков – Хредино 15:00
2 мая 2017, вторник
Дополнительные рейсы:
№ 973 С.П.- Новоржев 2:20
№ 932 С.П. – Себеж 3:38
№ 974 Бежаницы – С.П. 0:05
№ 974 С. П. – Бежаницы 15:25
№ 627 Псков – Бежаницы 14:15
6 мая 2017, суббота
Отмененные рейсы:
№ 623 Псков – Порхов 11:00
7 мая 2017, воскресенье
Отмененные рейсы
№ 619 Псков – Опочка 18:20
№ 674 Псков – Дедовичи/Дно 18:25, 19:45
№ 672 Псков – Дедовичи 21:00
№ 515 Псков – Деменино 15:00
№ 522 Псков – Навережье 13:20
№ 506 Псков – Невель 7:25
№ 556 Псков – Пушкинские Горы 12:30
№ 519 Псков – Пыталово/Качаново 7:30
№ 511 Псков – Хредино 15:00
№ 623 Псков – Порхов 11:00, 19:30
№ 656 Псков – Гдов 18:00
8 мая 2017, понедельник
Отмененные рейсы
№ 672 Псков – Дедовичи 10:40
№ 627 Псков – Бежаницы 14:15
№ 623 Псков – Порхов 11:00
№ 672 Псков – Дедовичи 12:00
№ Псков – Гдов 11:00
№ 707 Псков – Пустошка 13:50
9 мая 2017, вторник
Отмененные рейсы:
№ 672 Псков – Дедовичи 10:40
№ 623 Псков – Порхов 11:00
№656 Псков – Гдов 11:00
Дополнительные рейсы:
№ 619 Псков – Опочка 18:20
№ 672 Псков – Дедовичи 21:00
№ 674 Псков – Дедовичи/Дно 18:25, 19:45
№ 973 Новоржев – С. П. 12:00
№ 932 Себеж – С.П. 15:00
№ 515 Псков – Деменино 15:00
№ 522 Псков – Навережье 13:20
№ 506 Псков – Невель 7:25
№ 556 Псков – Пушкинские Горы 12:30
№ 519 Псков – Пыталово/Качаново 7:30
№ 511 Псков – Хредино 15:00
10 мая 2017, среда
Дополнительные рейсы:
№ 973 С.П.- Новоржев 2:20
№ 932 С.П. – Себеж 3:38
№ 974 Бежаницы – С.П. 0:05
№ 974 С. П. – Бежаницы 15:25
№ 627 Псков – Бежаницы 14:15