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Общество

Более 70 учащихся пятнадцати школ Пскова приняли участие в конкурсе чтецов филиала Академии ФСИН России

Псковский филиал академии совместно с Государственным управлением образования Псковской области провели конкурс чтецов и исполнителей военной песни среди учащихся средних общеобразовательных школ города, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе академии.

Гран-при конкурса в номинации «Художественное слово» жюри присудило ученице средней общеобразовательной школы № 13 города Пскова Дарье Библевой.

Первое место в этой номинации досталось ученице Псковского педагогического комплекса Валерии Козловой. В номинации «Художественная постановка» победил театральный коллектив «Местные таланты» средней общеобразовательной школы № 2 города Пскова.

По итогам конкурса лучшим исполнителем песни военных лет стала ученица Псковского погранично-таможенно-правового лицея Анна Павлова.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, сладкими призами и специальными подарками от спонсоров интернет-магазина оригинальных подарков PurumBurum.ru и фирменной пекарни «Пирогов», которые им вручил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин.

В учреждении отметили, что городской конкурс чтецов и исполнителей военной песни в Псковском филиале академии проходит третий год подряд. Впервые он прошел в апреле 2015 года. Мероприятие так понравилось всем его участникам, что они высказали пожелание, чтобы конкурс стал ежегодным.

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