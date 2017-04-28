Учебные сборы с начальниками караулов прошли в псковском Управлении ФСИН

21:39, 28 апреля 2017, ПАИ

Под председательством заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Александра Соловьева на базе Отдела по конвоированию прошли учебно-методические сборы с начальниками караулов отдела по конвоированию и их помощниками. В сборах также приняли участие представители подразделений охраны подведомственных учреждений, осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

В ходе сборов до обучаемых были доведены результаты служебной деятельности Отдела по конвоированию и учреждений, обеспечивающих конвоирование спецконтингента за предыдущий период, требования поступивших указаний ФСИН России по устранению имевших место недостатков, рекомендаций по улучшению организации служебной деятельности.

Особое внимание было уделено вопросам соблюдения законности и служебной дисциплины, обеспечению правового положения осужденных, изучению законодательства по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при выполнении функций конвоирования.

Кроме того, в рамках сборов были разобраны действия начальников караулов по пресечению попыток осужденных и лиц, содержащихся под стражей, выдать себя за другое лицо, вопросы организации несения службы временными караулами по конвоированию и охране спецконтингента в учреждениях здравоохранения, организация служебной деятельности в случаях возникновения ЧО: предотвращение и пресечение побегов из-под охраны, попыток несанкционированного освобождения перевозимых лиц.

Также участниками были практически отработаны действия должностных лиц караула при возникновении ЧО и рассмотрены образцы современных специальных инженерно-технических средств охраны, используемых на службе по охране и конвоированию.

В заключительной части были приняты зачеты по физической, огневой и специальной подготовке. Как отметил руководитель сборов Александр Соловьев, результаты принятых зачетов показали готовность всех участников к выполнению служебных обязанностей в качестве начальников караулов и их помощников.