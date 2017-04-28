0
21:48
В Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
20:20
Опубликованы списки забегов псковского конкурса «Маленький чемпион»
16:25
Из-за ремонтных работ на Рижском проспекте образовалась пробка
16:05
342 млн рублей получит Псковская область на переселение граждан из аварийного жилья
15:30
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове
14:12
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
13:19
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
Еще новости
Общество

Учебные сборы с начальниками караулов прошли в псковском Управлении ФСИН

Под председательством заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Александра Соловьева на базе Отдела по конвоированию прошли учебно-методические сборы с начальниками караулов отдела по конвоированию и их помощниками. В сборах также приняли участие представители подразделений охраны подведомственных учреждений, осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

В ходе сборов до обучаемых были доведены результаты служебной деятельности Отдела по конвоированию и учреждений, обеспечивающих конвоирование спецконтингента за предыдущий период, требования поступивших указаний ФСИН России по устранению имевших место недостатков, рекомендаций по улучшению организации служебной деятельности.

Особое внимание было уделено вопросам соблюдения законности и служебной дисциплины, обеспечению правового положения осужденных, изучению законодательства по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при выполнении функций конвоирования.

Кроме того, в рамках сборов были разобраны действия начальников караулов по пресечению попыток осужденных и лиц, содержащихся под стражей, выдать себя за другое лицо, вопросы организации несения службы временными караулами по конвоированию и охране спецконтингента в учреждениях здравоохранения, организация служебной деятельности в случаях возникновения ЧО: предотвращение и пресечение побегов из-под охраны, попыток несанкционированного освобождения перевозимых лиц.

Также участниками были практически отработаны действия должностных лиц караула при возникновении ЧО и рассмотрены образцы современных специальных инженерно-технических средств охраны, используемых на службе по охране и конвоированию.

В заключительной части были приняты зачеты по физической, огневой и специальной подготовке. Как отметил руководитель сборов Александр Соловьев, результаты принятых зачетов показали готовность всех участников к выполнению служебных обязанностей в качестве начальников караулов и их помощников.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
28 апреля 2017
В Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»
Опубликованы списки забегов псковского конкурса «Маленький чемпион»
28 апреля 2017
Опубликованы списки забегов псковского конкурса «Маленький чемпион»
Из-за ремонтных работ на Рижском проспекте образовалась пробка
28 апреля 2017
Из-за ремонтных работ на Рижском проспекте образовалась пробка 3
342 млн рублей получит Псковская область на переселение граждан из аварийного жилья
28 апреля 2017
342 млн рублей получит Псковская область на переселение граждан из аварийного жилья
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове
28 апреля 2017
Квартиру со скидкой в полмиллиона рублей продают в Пскове 1
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
28 апреля 2017
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
28 апреля 2017
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live

Идет загрузка...