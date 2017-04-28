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Общество

«Золото» и «серебро» взяли псковские бойцы УФСИН России на турнире по практической стрельбе

Открытый дуэльный турнир по правилам практической стрельбы среди спецподразделений прошел на базе 76-ой дивизии ВДВ и был посвящен памяти 6-ой парашютно-десантной роты. В турнире приняли участие команды-представители спецподразделений Пскова и Санкт-Петербурга. В результате проведенных соревнований сотрудникам ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области удалось занять сразу 2 первых места. Об этом Псковскому агнтству инфомрации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в турнире приняло участие 13 команд.  УФСИН России по Псковской области представляли 2 команды, состоящие из сотрудников спецназа «Зубр».

Соревновательная программа состояла из отборочного и дуэльного этапов. Псковским бойцам удалось удачно пройти первый и в итоге выйти во второй этап дуэльной стрельбы и встретиться практически со всеми командами. По условиям, участникам турнира предстояло поразить максимально быстро и точно 8 автоматных мишеней и 8 пистолетных.

По итогам турнира обе команды, представляющие УФСИН России по Псковской области, стали золотым и серебряным призером соревнований.

«Сегодняшние победы - это, прежде всего, проверка нашей боеспособности и боеготовности к различным условиям несения службы, к которым мы должны быть готовы в любое время и в любом месте», - отметил боец спецназа «Зубр» УФСИН России по Псковской области Владислав Финогенов.

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