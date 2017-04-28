Продолжаются работы по строительству нового спорткомплекса в Великих Луках

20:57, 28 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках на строительной площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводится на переулке Пескарева работают экскаватор, бульдозер, подъёмный кран и пять самосвалов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Великих Лук, сейчас завозится щебень для фундамента, заливаются столбовые опоры здания ледового катка, устанавливаются металлические стенки и бетонные кольца для подпора откосов котлована бассейна.

Строительный объект подключён к временной точке электроснабжения, работает интернет и камеры видеонаблюдения.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.