Участие во Всероссийской олимпиаде по истории предпринимательства впервые приняли псковские школьники

20:05, 28 апреля 2017, ПАИ

В Пскове завершился региональный этап III Всероссийской олимпиады по истории предпринимательства для школьников. В нём приняли участие 18 учащихся 9-11 классов из трёх школ города, имеющих экономический профиль: это 10-й, 21-й и 22-й лицеи. Псковичи проверяли свои знания в таком конкурсе впервые. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы, директор МОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» Ольга Фёдорова отметила, что особенность этого испытания заключается в том, что материал не входит в школьную программу: «Задания оказались сложными, хотя дети и готовились по заданиям предыдущих олимпиад, но очень интересными».

По итогам олимпиады присудили два первых места, одно второе (их заняли учащиеся 10-го лицея) и два третьих - пьедестал поделили школьники 21-го и 22-го лицеев. Всем были вручены дипломы победителей. Псковский хлебокомбинат предоставил - пирожные и торты. Ольга Фёдорова, как депутат ПГД, всем участникам подарила по шоколадке. Представитель «Деловой России» передал 10-му лицею альбом «История предпринимательства в Псковской губернии». Теперь победители будут приглашены в Москву для участия во всероссийском этапе олимпиады.

Напомним, что Всероссийскую олимпиаду по истории предпринимательства организуют общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Российское историческое общество.

Такая же олимпиада проходит для студентов и аспирантов. В прошлом году студентка ПсковГУ заняла во всероссийском этапе 6-е место, в этом году у представителя университета - 7-е место.