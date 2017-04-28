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Общество

Опубликованы списки забегов псковского конкурса «Маленький чемпион»

Опубликованы списки забегов «Маленького чемпиона», который пройдет в Пскове 30 апреля. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

В весеннем забеге примут участие 84 ребёнка. Они выйдут на старт десятиметровых дорожек, чтобы побороться за 14 комплектов наград и за главный трофей нашего соревнования – Кубок абсолютного чемпиона. В официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте»  опубликованы списки участников по забегам. Родителям малышей важно знать эту информацию, чтобы быстро пройти регистрацию и не проспать свой забег.

Напоминаем, что семейный праздник «Маленький чемпион» пройдёт 30 апреля в УСК «Олимп». Начало регистрации в 10:00, забеги и праздничная программа начнутся в 10:30. Также на площадке будут проходить конкурсы и мастер-классы.

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