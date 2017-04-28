Число террористических преступлений в РФ сократилось

22:20, 28 апреля 2017, ПАИ

Число преступлений террористической направленности в России в этом году стало сокращаться. Об этом свидетельствуют опубликованные Генеральной прокуратурой России данные в сборнике «Состояние преступности в России» за первые три месяца года, пишет ТАСС.

«На 28,3% снизилось количество преступлений террористического характера» за первый квартал года. В первом квартале прошлого года число относящихся к разряду террористических преступлений в России выросло на 71,2%, а по итогам года их рост составил 44,8%.

Как пояснил, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, генпрокурор Юрий Чайка, из 2227 преступлений террористического характера, зарегистрированных в РФ в прошлом году, две трети (более 1,5 тысяч) составили выявленные факты участия граждан в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях в России и за рубежом.

Вместе с тем в этом году продолжился рост экстремистских преступлений - на 7,9% за первый квартал года. За первый квартал прошлого года данный показатель составлял 17%, по итогам 2016 года - 9,1%. В минувшем году в России было зарегистрировано 1 тыс. 450 преступлений экстремистской направленности.