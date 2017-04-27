Возможность участия Псковской области в программе «Жилище» обсудил Александр Кузнецов в Москве

22:11, 28 апреля 2017, ПАИ

На этой неделе Заместитель Губернатора области Александр Кузнецов совершил рабочую поездку в Москву. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках этой поездки он принял участие в заседании рабочей группы президиума Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности жилищного комплекса. Его провел помощник президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин при участии заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, руководителя редакционной группы Андрея Чибиса, который рассказал о целях и задачах, стоящих перед рабочей группой в процессе подготовки её доклада.

Участники заседания в своих выступлениях отметили, что в целях повышения инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства было существенно изменено законодательство, установлены понятные «правила игры», мотивирующие бизнес зарабатывать не на убытках, а на повышении эффективности. В сфере ЖКХ созданы новые условия развития государственно-частного партнерства, основанные на сбалансированной системе прав и обязанностей частного бизнеса.

Подчеркнуто, что в рамках работы по вопросу инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса необходимо разработать концептуальные подходы к механизмам привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

Представители рабочей группы внесли предложения в концепцию структуры доклада, проект которого будет обсуждаться на втором заседании рабочей группы Государственного совета.

Кроме того, вице-губернатор Александр Кузнецов провел ряд рабочих встреч. В частности, обсудил ход строительства Псковского перинатального центра с заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех» Николаем Волобуевым, административным директором госкорпорации «Ростех» Петром Раевским и генеральным директором АО «Инженерный центр ЕЭС» Эдуардом Овчиниковым. В ходе встречи рассматривались меры, необходимые для обеспечения непрерывного ведения работ по завершению строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в установленный срок.

Александр Кузнецов также встретился с недавно назначенным генеральным директором АО «Газпром теплоэнерго» Артуром Триногой, с которым обсудил ход реализации программы по строительству, реконструкции и модернизации теплоэнергетических объектов Псковской области.

В Минстрое России Александр Кузнецов встретился с руководителем департамента жилищной политики Ольгой Корниенко. Были рассмотрены проблемные вопросы и перспективы развития жилищного строительства Псковской области, в том числе реализация проектов комплексной застройки территорий населенных пунктов. Целью встречи было рассмотрение возможности включения Псковской области в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015–2020 годы, что позволит обеспечить привлечение федеральных средств на строительство социальной и дорожной инфраструктуры при реализации проектов комплексной застройки территорий населенных пунктов.

Кроме того, состоялась рабочая встреча с членом правления и начальником Департамента ПАО «Газпром» Владимиром Марковым. На ней обсуждались вопросы соблюдения платежной дисциплины за поставленный природный газ теплоснабжающими предприятиями области и реализация программы газификации области.

В завершение поездки в Москву Заместитель Губернатора принял участие во всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2016–2017 годов». С докладами на совещании выступил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, главы отраслевых компаний и инфраструктурных организаций. Участники заседания рассмотрели вопросы мониторинга аварийности и технического состояния объектов электроэнергетики при прохождении осенне-зимнего периода, подвели итоги тарифного регулирования компаний электроэнергетики. Кроме того, были поставлены задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017–2018.