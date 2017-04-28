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Общество

Медведев поручил снизить цены на презервативы к осени 2017 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил четырем ведомствам выработать механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы. Это следует из плана мероприятий по реализации государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в России, который был подписан председателем правительства 20 апреля.

«Проработка вопроса о механизмах снижения цен на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов, в том числе за счет оценки конкуренции на товарном рынке», — говорится в документе.

Указ правительства должен быть исполнен к III кварталу 2017 года, а его проработкой займутся Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Министерство промышленности и торговли, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и Министерство здравоохранения.

Также в документе дано указание о создании механизмов снижения цен на антиретровирусные препараты путем государственного регулирования цен на жизненно необходимые лекарства.

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