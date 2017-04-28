Беспроводную зарядку для iPhone разрабатывает Apple

22:51, 28 апреля 2017, ПАИ

Компания Apple занимается разработкой беспроводной зарядки для аккумулятора iPhone. В перспективе его можно будет заряжать с помощью Wi-Fi роутера. Об этом сообщает AppleInsider со ссылкой на ведомство по патентам и товарным знакам США.

Согласно тексту документа, электронное устройство будет заряжаться энергией по частотам, предназначенным для передачи данных. Изобретение Apple позволяет обеспечить питание беспроводным системам, а не ограничиваться одной лишь связью. Таким образом, зарядить телефон можно будет через Wi-Fi роутер, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также по любой подходящей линии беспроводной связи, включая сотовую связь между 700 МГц и 2700 МГц.

В настоящее время речь идет всего лишь о патентном документе, поэтому сложно прогнозировать, когда именно нововведение реализуют.