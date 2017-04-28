До 15% мирового рынка органических продуктов может занять Россия

22:43, 28 апреля 2017, ПАИ

Минсельхоз намерен внести в правительство законопроект «О производстве и обороте органической продукции», об этом заявил глава ведомства Александр Ткачев, передает газета «Известия».

При помощи нового закона фермеры, работающие на земле, смогут пройти сертификацию, что выразится в росте производства органики, добавил Ткачев. «Уверен, что при грамотном подходе Россия может занять до 10–15% мирового рынка органической продукции», — добавил министр.

Россия сейчас занимает только 0,2% мирового рынка органических продуктов питания, отметил он.