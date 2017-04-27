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Политика

Законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года внесли в Госдуму

Законопроект, в котором предлагается повысить до 21 года минимально допустимый возраст для покупки крепкого (свыше 18% этилового спирта) алкоголя, внесен в Госдуму РФ. Документ размещен в электронной базе данных ГД.

Проект был внесен законодательным собранием Ленинградской области. В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что в юности привыкание к алкоголю идет гораздо быстрее, чем в более старшем возрасте.

Из опросов, проведенных среди страдающих алкоголизмом людей, следует, что первый опыт потребления спиртосодержащих напитков у большей части приходится на возраст 10–20 лет.

Следует отметить, что правительство России законопроект не поддерживает. В отзыве кабмина на проект документа отмечается, что предоставление возможности осуществлять свои права и обязанности действующее законодательство связывает с достижением лицом физической и психологической зрелости. Предполагается, что к 18 годам гражданин осознает значение и последствия совершаемых им действий.

В настоящее время продажа алкогольной продукции запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

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