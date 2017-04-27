Путин заявил, что в России проживают 600 тысяч наркозависимых

22:46, 28 апреля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза сказал, что на территории страны, согласно официальной статистике, проживают около 600 тыс. наркозависимых. Об этом сообщает газета «Известия».

«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по нашим данным, по статистическим данным, порядка 600 тыс. человек. И, к сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется», — сказал Путин в пятницу, 28 апреля.

Он также отметил, что при этом число несовершеннолетних наркоманов за последние 5 лет выросло на 60%. И это только по официальным данным.