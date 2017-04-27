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Политика

Госдума удалила канал в Telegram через день после запуска

28 апреля Госдума закрыла официальный канал в мессенджере Telegram. Соответствующее сообщение было размещено на странице канала за два часа до его удаления, сообщает Лента.ру.

«В нашей работе мы стараемся поддерживать общий тренд на открытость в работе парламента. Однако в телеграме не предусмотрены комментарии», — говорилось в сообщении. Также подчеркивалось, что для нижней палаты парламента «обратная связь пользователей важнее всего».

При этом отмечалось, что редакция канала считает эксперимент удачным. На момент написания заметки на канал подписались более 2,3 тысячи пользователей мессенджера.

Напомним, что 27 апреля Госдума запустила официальные аккаунты в «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Twitter, Facebook и Telegram. За их содержание будут отвечать профессиональные журналисты, отмечали в нижней палате.

 

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