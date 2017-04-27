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Политика

Вернуть доверие россиян к футболу призвал Медведев

Председатель правительства Дмитрий Медведев призвал вице-премьера Виталия Мутко, ответственного за развитие спорта, повысить интерес россиян к футболу. Об этом пишет ТАСС.

Медведев привел слова министра культуры Владимира Мединского, рассказывавшего о популярности семейных походов на хоккейные матчи. «Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол», — отметил глава правительства.

Виталий Мутко в свою очередь признал, что отношение россиян к футболу ухудшилось, в частности — снизился уровень доверия к сборной стране.

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