Вернуть доверие россиян к футболу призвал Медведев

22:55, 28 апреля 2017, ПАИ

Председатель правительства Дмитрий Медведев призвал вице-премьера Виталия Мутко, ответственного за развитие спорта, повысить интерес россиян к футболу. Об этом пишет ТАСС.

Медведев привел слова министра культуры Владимира Мединского, рассказывавшего о популярности семейных походов на хоккейные матчи. «Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол», — отметил глава правительства.

Виталий Мутко в свою очередь признал, что отношение россиян к футболу ухудшилось, в частности — снизился уровень доверия к сборной стране.