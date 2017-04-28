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Общество

Учёные рассчитали математическую модель машины времени

Американские и канадские физики рассчитали математическую модель объекта, который смог бы перемещаться в пространственно-временном континууме, проще говоря, математическую модель машины времени. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на статью исследователей в журнале Classical and Quantum Gravity.

За основу исследования учёные взяли теорию относительности Эйнштейна, в рамках которой в нашей Вселенной возможно существования замкнутых временеподобных кривых (СТС — от англ. closed timelike curve). В случае возникновения определённых условий пространство и время может искривляться таким образом, что появляется «кротовая нора». По предположению исследователей, она связывает между собой разные промежутки времени. А потому, преодолев данную «кротовую нору», можно оказаться в прошлом или будущем.

Преодолеть, по расчётам учёных, данную аномалию мог бы объект, представляющий из себя «пузырь», в котором будет находится космический корабль с людьми. При том важным аспектом является то, что такая машина времени должна будет двигаться вдоль круговой траектории, проходящей через пространство-время. Если бы смотреть за этим процессом можно было бы со стороны, то наблюдатель бы увидел сразу два хода времени внутри «пузыря»: одно шло бы нормально, второе — в обратном направлении.

Как предполагает известный физик-теоретик Стивен Хокинг, при попытке создать СТС непременно возникнет чёрная дыра, что сделает невозможным перемещение во времени через «кротовую нору». Однако создатели математической модели машины времени считают, что данное условие не будет распространяться на СТС. Единственной и главной неразрешённой проблемой остаётся вопрос, каким образом создать искривление пространства и времени для получения СТС.

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