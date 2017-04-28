В Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении эстафеты «Псковской правды»

21:48, 28 апреля 2017, ПАИ

4 мая в Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда». Изменения вводятся на время перекрытия улиц ради спортсменов и продлятся с 15:00 до 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Псковская правда».

Автобусы маршрутов № 2, 3, 4, 14, 15, 16,17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улица М. Горького, через Дамбу, площадь Героев Десантников, улица 128-й Стрелковой дивизии и далее до Вокзала в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через площадь Героев Десантников, улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 следуют по улице Л. Поземского, улие Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытова следуют через площадь Героев Десантников, по улице128-й Стрелковой дивизии к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует до площади Героев – Десантников (с разворотом), через Дамбу, по улице М. Горького до Рижского проспекта (конечная).

Улицы в центре перекроют на полтора часа, с 14:30 до 16:00. В это время они наименее загружены транспортом. Машины не пустят на Октябрьскую площадь, Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Гагарина), улицу Гагарина, улицу Я. Фабрициуса (от улицы Гагарина до площади Победы), улицу Советскую (от Октябрьской площади до площади Победы), улицу Гражданскую (от Октябрьского проспекта до ул. Я.Фабрициуса), улицу Кузнецкую (от площади Победы до Октябрьского проспекта).



На это же время городские власти запрещают остановку автотранспорта на этих же улицах.